Шандалович оценил темпы строительства новой школы в Медгоре (ВИДЕО)

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович в Медвежьегорске посетил стройплощадку, где возводят новую школу.

«В Медвежьегорске полным ходом идет строительство новой школы на 1100 учеников. Работы начались в августе 2021 года. Общая площадь здания составит порядка 30 тысяч кв. метров. Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года», — сообщил Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



По словам председателя Законодательного Собрания республики, на объекте много строителей, работы ведутся активно.