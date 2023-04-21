Шандалович оценил возможности МРТ в Детской республиканской больнице

В ДРБ заработал первый в Карелии ядерный магнитно-резонансный томограф открытого типа.

Как на своей странице в соцсети рассказал председатель Заксобрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович, в Детской республиканской больнице им. И.Н. Григовича появился ядерный магнитно-резонансный томограф открытого типа.



«На Северо-Западе подобный аппарат есть еще только в Санкт-Петербурге, - заявил спикер карельского парламента. - Теперь пациентов из ДРБ для проведения диагностики нет необходимости направлять в Республиканский перинатальный центр или Республиканскую больницу им. В.А. Баранова в Детской республиканской больнице им. И.Н. Григовича.



Появление такого оборудования сократит время исследований и улучшит диагностику.







«Почему выбрали томограф открытого типа? В нем нет «трубы», куда во время исследования помещают пациента, а значит, не возникнет страха закрытого пространства. Что еще важно: ребенок может находиться вместе с родителями в Детской республиканской больнице им. И.Н. Григовича», - подчеркнул Шандалович.



По его словам, на покупку этого высокотехнологичного оборудования по предложению главы Карелии Артура Парфенчикова выделили 85 млн рублей из бюджета республики и средств ОМС. Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании поддержала это решение.



«Очень рад, что, несмотря на трудности c логистикой, все получилось, и современный ядерный МРТ появился в нашей Детской республиканской больнице. Благодарю команду больницы с ее главным врачом Ингой Владимировной Леписевой и Минздрав Карелии за реализацию этого серьезного для сохранения здоровья детей проекта», - отметил председатель парламента республики.



Он выразил уверенность, что карельский детский хирург, профессор Игорь Николаевич Григович, чье имя носит главная детская больница нашей республики, был бы очень рад таким переменам.