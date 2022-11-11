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Шандалович: Парламент Карелии направит средства, сэкономленные на взнос в ПКБМ, семьям мобилизованных

Новости. Общество
11:03, 15 Ноября 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Деньги, сэкономленные Заксобранием республики при выходе из состава парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ), будут направлены семьям мобилизованных жителей Карелии, сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал, кому пойдут деньги, сэкономленные на выходе из парламентской конференции Балтийского моря. 400 тысяч рублей потратят на нужды семей мобилизованных жителей Карелии.

Соответствующую поправку в бюджет республики 2022 года депутаты представят 15 ноября на заседании профильного комитета. Авторами поправки выступили депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Сергей Шугаев, Марина Гуменникова, Галина Гореликова и Ирина Кузичева.

«Не сомневаюсь, что коллеги поддержат такое предложение, - отметил на своей странице в социальной сети Элиссан Шандалович. - Еще раз убеждаюсь, что мы поступили правильно, когда приняли решение покинуть эту европейскую организацию, давно превратившуюся в площадку для русофобской риторики. Средства, которые мы сэкономили на взносах за участие в Парламентской конференции, куда нужнее сейчас тем, чьи отцы, мужья, сыновья, братья выполняют боевые задачи вдали от дома».

Отметим, парламентская конференция Балтийского моря (BSPC) была создана в 1991 году как форум для политического диалога между парламентариями из региона Балтийского моря. В 2022 году парламент Карелии принял решение покинуть ПКБМ.

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