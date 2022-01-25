Шандалович: Парламент Карелии вновь предоставит служебные автомобили врачам, которые борются с ковидом

Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович заявил о готовности парламента республики вновь передать служебные автомобили в помощь медицинскому персоналу.

«Что касается обеспечения автотранспорта, то мне кажется, что здесь тоже надо все силы и средства использовать. Законодательное Собрание Карелии готово поделиться автомобилями для обеспечения оказания амбулаторной помощи», — заявил Элиссан Шандалович на заседании правительства республики.

Отметим, что сегодня одна из служебных машин парламента уже задействована для нужд Шуйской амбулатории. Медработники выезжали по вызовам жителей Мелиоративного, Шуи и Бесовца.

Напомним, ранее служебные автомобили Законодательного Собрания уже предоставлялись учреждениям здравоохранения Карелии. Спикер парламента Элиссан Шандалович в качестве врача-волонтера трудился в «красной зоне» Медвежьегорской ЦРБ, а депутат Алексей Хейфец помогал врачам службы неотложной помощи.