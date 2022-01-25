890x80
Реклама
Крупнейший банк США отказался от рубля 6
25.01.2022 20:30
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом 6
Сегодня 08:05
Плановая медпомощь, остановленная в Карелии из-за коронавируса, продолжится в определенных случаях 4
25.01.2022 18:23

Шандалович: Парламент Карелии вновь предоставит служебные автомобили врачам, которые борются с ковидом

Новости. Общество
15:23, 26 Января 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

Новости партнеров

Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович заявил о готовности парламента республики вновь передать служебные автомобили в помощь медицинскому персоналу.

«Что касается обеспечения автотранспорта, то мне кажется, что здесь тоже надо все силы и средства использовать. Законодательное Собрание Карелии готово поделиться автомобилями для обеспечения оказания амбулаторной помощи», — заявил Элиссан Шандалович на заседании правительства республики.

Отметим, что сегодня одна из служебных машин парламента уже задействована для нужд Шуйской амбулатории. Медработники выезжали по вызовам жителей Мелиоративного, Шуи и Бесовца.

Напомним, ранее служебные автомобили Законодательного Собрания уже предоставлялись учреждениям здравоохранения Карелии. Спикер парламента Элиссан Шандалович в качестве врача-волонтера трудился в «красной зоне» Медвежьегорской ЦРБ, а депутат Алексей Хейфец помогал врачам службы неотложной помощи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
24.01.2022, 20:12
Больницы в Карелии приостанавливают плановую медпомощь из-за роста ковида
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 19
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 9
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 33
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»