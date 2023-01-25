Шандалович передал гуманитарную помощь больнице в Луганске

Спикер парламента Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович привез в одну из больниц ЛНР лекарства и расходные материалы.

Парламентарий вместе с коллегами передал одному из лечебных учреждений Луганска большое количество лекарственных препаратов, расходных материалов, дезинфицирующих и перевязочных средств.



Это помощь от неравнодушных жителей нашей республики и карельского отделения «Единой России», которая необходима для лечения бойцов, отметил Шандалович на своей странице в соцсети.



«Побывал и в самой больнице. Встреча с моими коллегами - врачами и медицинскими сестрами - была по-настоящему трогательной и сильно впечатлила меня. Все они, выполняя свой профессиональный долг практически без отдыха, разделяя боль и страдания пациентов, понимают какому подвергаются риску», - сообщил спикер Законодательного Собрания.



По его словам, даже после удара по больнице в Новоайдаре, который показал всю бесчеловечность киевского режима и их хозяев, ни один из них даже не думал о том, чтобы уйти, отказаться помогать своим пациентам.



«Проявляя лучшие качества, присущие российскому врачеванию - профессионализм и гуманность, умение сопереживать и поддержать своих пациентов, они продолжают спасать жизни людей. Все они - настоящие герои», - заявил Элиссан Шандалович.







По его словам, сейчас в зоне СВО находятся несколько докторов из Карелии. В ближайшие недели к ним присоединятся еще два врача из нашей республики.