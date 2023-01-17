Шандалович: «Победы и здоровья нашим защитникам!»

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества.

Как отметил спикер карельского парламента, в этом году 23 февраля имеет особое значение.

«День защитника Отечества сегодня для нас - это не просто символический праздник всех мужчин. Этот день мы должны посвятить всем, кто прямо сейчас в зоне специальной военной операции ведет битву с нацизмом и стоит на страже суверенитета Родины», - пишет Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

По мнению председателя Заксобрания, участники СВО - наши настоящие защитники сегодня.

«От них зависит наше будущее и будущее России. И я уверен, что в наших сердцах только одно пожелание - победы и здоровья нашим защитникам!» - подытожил Шандалович.