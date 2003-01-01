Шандалович поддержал инициативу Минздрава РФ сделать бюджетные места в медвузах и колледжах целевыми

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поддержал предложение Минздрава России сделать бюджетные места по программам высшего и среднего медобразования целевыми.

Тему обсечения медучреждений Карелии кадрами Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович обсудил с директором Петрозаводского базового медицинского колледжа Еленой Аксентьевой во время посещения образовательного учреждения. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в соцсети.

Как рассказала директор коллежа, в этом году более 700 первокурсников, в том числе целевиков. Большинство из них из Карелии, но есть и те, кто приедут учиться в Петрозаводск из регионов Северо-Запада и даже Крыма.

Впервые за много лет в колледже начнут готовить специалистов по важному для Карелии направлению — «стоматологическое дело». Изначально планировалось набрать группу 25 человек, но специальность оказалась настолько востребованной, что прием увеличили до 60. Будущих зубных врачей будут учить на современном оборудовании в аккредитационно-симуляционном центре, а занятия проведут практики из Республиканского стоматологического центра.«Показатель трудоустройства выпускников медколледжа хороший — 80%. Да, молодые фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, лаборанты после учебы пополняют коллективы, тем не менее, вопрос нехватки специалистов по-прежнему актуален для поликлиник и больниц республики. Одним из механизмов, который поможет переломить ситуацию, считаю, станет введение обязательного договора о целевом обучении для студентов, которые поступают на бюджетные места в медицинские вузы и колледжи. Такой законопроект подготовил Минздрав России. Если государство оплатило образование — справедливо отработать несколько лет в государственной медицине. И такой подход должен касаться не только здравоохранения, но и образования, и других социальных сфер», — написал Элиссан Шандалович.В ходе встречи также обсуждалась подготовка колледжа к 1 сентября. В учебном корпусе и общежитии провели косметический ремонт, обновили кровлю над спортзалом. Сейчас составляется расписание занятий.