Шандалович поделился фото с сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске

Торговые ряды на площади Кирова будут работать до воскресенья, 1 октября.

Как на своей странице в соцсети рассказал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, на сельскохозяйственной ярмарке можно купить качественные фермерские продукты.



«Мед, клубника, картофель, капуста, зелень, мясо, рыба, сладости — все это и многое другое можно приобрести на открывшейся сегодня в центре Петрозаводска сельскохозяйственной ярмарке, — заявил председатель республиканского Заксобрания. — все свежее, а самое главное — натуральное, наше карельское. Продукцию можно продегустировать».



Завтра жителей и гостей карельской столицы ждут на праздник урожая «Кегри» с песнями и танцами, добавил Шандалович.



Он отметил, что торговые ряды на площади Кирова будут работать до воскресенья, 1 октября.











