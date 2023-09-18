Шандалович подвел итоги приема граждан

Секретарь реготделения «Единой России» и спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович провел прием граждан.

Как на своей странице в соцсети рассказал председатель Заксобрания Карелии и секретарь реготделения партии «Единая Россия» Элиссан Шандалович, на приеме в штабе общественной поддержки получил неожиданный подарок.



«Это букет цветов от Галины Георгиевны Есауловой, заслуженного учителя России из поселка Мелиоративный. Много лет она преподавала математику, в том числе и на французском языке. Еще приятней, что цветы вырастили ребята с учителями на пришкольном участке».







По словам Шандаловича, с педагогом он знаком еще со времен работы в Республиканской больнице им. Баранова.



«Долгое время ее волнуют вопросы организации медицинской помощи жителям Прионежья. Давно не встречались. Рад был увидеть. Галина Георгиевна так же активна, болеет за родной Мелиоративный и Прионежье. Рада, что скоро появится отдельная поликлиника для жителей Прионежского района».







Стороны обсудили привлечение медицинских специалистов в районы, развитие сети отделений почты в небольших поселках и деревнях, создание теплиц при школах республики. Школа в Мелиоративном одна из немногих в Карелии, где ученики выращивают растения, отметил спикер карельского парламента.



«В ходе приема также обратилась многодетная семья, которая находится в трудной жизненной ситуации. Несколько раз пробовали через социальный контракт улучшить жилищные условия, но получали отказ», — заявил Шандалович.



Как отметил парламентарий, этот вопрос взят им в работу.



