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Шандалович подвел итоги весенней сессии парламента Карелии

Новости. Политика
15:52, 17 Июля 2025
фото: © Законодательное собрание

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В Законодательном Собрании Республики Карелия сегодня состоялось заключительное заседание весенней сессии.

Ее итоги подвел Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович.

«С начала года мы приняли 65 законов, которые направлены на решение конкретных задач, стоящих перед республикой. Важнейшим для нас направлением работы является поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, мы приняли решение о налоговых льготах по транспортному налогу за 2025 год и предусмотрели квотирование рабочих мест для трудоустройства граждан, которые вернулись со спецоперации», - сказал журналистам Элиссан Шандалович.

По словам Председателя Законодательного Собрания, еще одно важное направление — поддержка многодетных семей.

«Мы дали возможность использовать региональный материнский капитал на специальное, высшее и дополнительное образование детей. Сегодня мы приняли закон, который расширил перечень получения бесплатной юридической помощи для семей с тремя и более детьми», - отметил Элиссан Шандалович.

В ходе весенней сессии депутаты также приняли закон о предоставлении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков на селе и в малых городах. Спикер парламента напомнил, что перед этим благодаря совместной работе с федеральными законодателями по инициативе карельских депутатов были внесены изменения Земельного Кодекса России. Поправки дали право регионам определять список рабочих профессий, позволяющих получать землю для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

«А совсем недавно на заседании президиума Совета законодателей России вице-спикер Госдумы Ирина Анатольевна Яровая поддержала обращение Законодательного Собрания Республики Карелия о предоставлении мер социальной поддержки опекунам и фактическим воспитателям погибших бойцов. И я надеюсь, что такой закон будет принят», - сказал Элиссан Шандалович.

Парламентарий поблагодарил депутатов за конструктивную работу и выразил уверенность, что парламент продолжит принимать решения в интересах республики и ее жителей.

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