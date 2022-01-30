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Шандалович: Поликлиники Карелии получат более 40 млн рублей на борьбу с «Омикроном»

Новости. Общество
12:18, 31 Января 2022
фото: страница Элиссана Шандаловича Вконтакте

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Карелия дополнительно получит из федерального бюджета 40 млн рублей в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сообщил Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице «Вконтакте».

«Республика дополнительно получит из федерального бюджета 40 млн рублей в связи с распространением нового штамма коронавируса „Омикрон“. Решение принято Правительством РФ для того, чтобы обеспечить стабильную работу, в первую очередь, амбулаторной сети, ведь именно на первичное звено ложится основная нагрузка», — написал Элиссан Шандалович.

По словам спикера карельского парламента, всего на поддержку регионов будет выделено более 7 млрд рублей. Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву России проконтролировать, чтобы территориальные фонды ОМС как можно скорее получили федеральные трансферты.

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике, главный врач Городской поликлиники № 4 Ольга Билко прокомментировала решение федерального центра.

«Поддержка крайне важна. Сейчас расходы гораздо выше, чем были в 2020, 2021 гг. Дополнительно требуются средства на приобретение СИЗов, транспортировку медперсонала. Расходы также пойдут на трудоустройство новых специалистов для оказания всевозможной помощи, работы горячей линии. Мы уже сейчас испытываем сложности», — отметила Ольга Билко.

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