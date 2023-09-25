Шандалович посетил главную стройплощадку Медвежьегорска

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович в Медвежьегорске проверил ход строительства новой школы на 1100 мест.

Объект он посетил вместе с депутатом парламента Карелии Галиной Алуповой (фракция «Единой России»), начальником районного управления образования Галиной Пахомовой и директором школы Натальей Степановой, сообщил парламентарий на своей странице в соцсети.

«В новой школе на 1 100 мест полным ходом ведутся благоустройство, монтаж оборудования, сборка и установка мебели, внутренние отделочные работы. На объекте — более 100 рабочих. С момента моего последнего посещения в начале августа прошло меньше двух месяцев, а перемены существенные», — отметил Шандалович.

Как рассказал представитель компании «КСМ», руководитель проекта Евгений Скубилов, работы идут по графику. Объект, который строится по нацпроекту «Образование», сдадут к концу этого года.

«Новая большая современная школа в Медвежьегорске расширит возможности для образования ребят. Пять спортзалов, просторная столовая, самый большой в районе актовый зал, медиацентр, кабинеты для кружков и многое другое. О такой школе можно было только мечтать. Уверен, сюда будут с радостью ходить медвежьегорские ребята», — написал парламентарий.

«Здорово! Масштабно, красиво, светло, просторно», — поделилась впечатлениями Наталья Степанова.

Спикер отметил, что по нацпроекту «Образование» в Карелии новые школы также возводятся в Суоярви и Кеми.

«Создание комфортных условий для обучения — одна из наших главных задач», — подчеркнул Элиссан Шандалович.