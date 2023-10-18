Шандалович поздравил Избирательную комиссию Карелии с 30-летием

19 октября Избирательная комиссия республики отмечает 30 лет со дня основания.

В этот день в 1993 году постановлением Центральной избирательной комиссии России в республике была образована карельская окружная избирательная комиссия № 16 по выборам депутатов Госдумы первого созыва.



Перед началом очередного заседания регионального Заксобрания председатель карельского парламента Элиссан Шандалович поздравил со знаменательной датой действующий состав Избирательной комиссии Карелии, ее руководителей и всех, кто работает и работал в избирательной системе республики.



Шандалович отметил значение работы Избирательной комиссии для жизни страны и республики, сообщили в паблике карельского парламента.



«Вы обеспечиваете возможность реализации одного из важнейших конституционных прав граждан – избирать и быть избранным. И тем самым участвовать в жизни своей малой родины и всей страны», - сказал спикер парламента.



Спикер Заксобрания республики подчеркнул, что избирательный процесс в Карелии неизменно базируется на прозрачных избирательных процедурах, четком соблюдении законодательства, на принципах гласности и высочайшей ответственности, что, безусловно, повышает доверие граждан к результатам выборов.