Шандалович поздравил педагогов Карелии с Днем учителя

Спикер республиканского парламента признался, что Учителем с большой буквы для него стал Анатолий Зильбер.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети поздравил педагогов с профессиональным праздником.



«В моей жизни было много учителей, и каждого из них я с теплотой вспоминаю. Учителем с большой буквы для меня стал Анатолий Петрович Зильбер — преподаватель Медицинского факультета ПетрГУ. Он был для меня наставником и старшим товарищем», — признался Шандалович.



По словам парламентария, это был выдающийся ученый, талантливый педагог, удивительной эрудиции человек.



«Он дал мне профессию и путевку в жизнь. Благодаря ему я увлекся медициной критических состояний, стал анестезиологом-реаниматологом, — отметил Шандалович. — Анатолий Петрович Зильбер ушел из жизни в этом году, но легендарный профессор останется в памяти каждого, кому выпало счастье у него учиться. Благодарю судьбу, что мне довелось быть учеником».



Спикер карельского парламента поблагодарил педагогов за их бесценный труд и пожелал крепкого здоровья, оптимизма, благодарных учеников, новых творческих и профессиональных успехов.