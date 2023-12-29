Шандалович поздравил с 98-летием участницу Сталинградской битвы из Медгоры

Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна Голованова отметила свой день рождения.

На своей странице в социальной сети председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил с 98-летием ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Голованову из Медвежьегорска.



«Эта хрупкая женщина — пример стойкости, мужества и бесстрашия. На фронт ушла молоденькой девчонкой, сначала была направлена в прачечный отряд, но уже в августе 1942 года отправилась санитаркой в Сталинград. Участвовала в освобождении Прибалтики, дошла до границы Германии, где и встретила Победу», — написал спикер карельского парламента.



После войны она приехала в Медвежьегорск, работала в школе, в райкоме партии и в исполкоме райсовета. Трудилась и в местной газете «Вперед».



«Несмотря на почтенный возраст, наша легендарная землячка остается светлым и добрым человеком, сохранившим интерес и любовь к жизни.



Такие люди, как Клавдия Ивановна, — гордость Республики Карелия! Низкий Вам поклон, самого крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за Победу!» — резюмировал Шандалович.