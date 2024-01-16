Шандалович поздравил с днем рождения одного из старейших членов партии «Единая Россия» в Карелии

Председатель Заксобрания Карелии передал имениннику подарки от регионального отделения партии.

Одному из старейших членов партии «Единая Россия» в Карелии, Ивану Никифоровичу Назначило из Повенца, сегодня исполняется 87 лет. Об этом на своей странице сообщил председатель Заксобрания республики и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Элиссан Шандалович.



«Заехал поздравить его с днем рождения. Иван Никифорович, несмотря на солидный возраст, проявляет неподдельный интерес к жизни — важным событиям в Карелии и стране, к политике, спорту, общественной жизни. Говорит, что с супругой обязательно примут участие в предстоящих выборах Президента России», — рассказал парламентарий.



По словам Шандаловича, в молодости однопартиец серьезно увлекался легкоатлетическим многоборьем. Спортивная закалка и по сей день помогает Ивану Никифоровичу оставаться бодрым и жизнелюбивым. В свои 87 он с удовольствием занимается на турнике, помогает чистить снег во дворе.



Спикер Заксобрания Карелии передал имениннику поздравительный адрес от Секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Анатольевича Турчака и подарки от регионального отделения партии.



«Крепкого Вам здоровья, уважаемый Иван Никифорович, активного долголетия, радости и семейного тепла!», — пожелал Элиссан Шандалович.