Шандалович поздравил с Новым годом жителей Карелии

Председатель Заксобрания Карелии записал видеоролик, в котором обратился к жителям республики.

В личном профиле председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил жителей Карелии.

«Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с Новым годом!

Уходит в историю непростой 2023 год. Но мы своим трудом, отзывчивостью, сплоченностью, заботой о близких в очередной раз доказали, что мы — северяне — сможем преодолеть любые трудности.

Следующий 2024 год объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи.

Крепкая семья и традиционные семейные ценности лежат в основе нашего государства. Воспитывая детей, мы стараемся передать им свой жизненный опыт и знания, традиции и обычаи. Бережем от ошибок и трудностей. Окружаем любовью и заботой. Это и есть главные семейные ценности, а значит и всей нашей большой страны.

Отдельно хочу поздравить участников специальной венной операции и их близких.

Всесторонняя поддержка — наш священный долг перед вами.

Уважаемые друзья, в новом, 2024 году, желаю всем нам тепла, благополучия, уюта и, чтобы исполнялись самые заветные мечты. Крепкого здоровья и удачи! Пусть любовь к своей семье и к Родине вдохновляет на добрые дела, помогает двигаться дальше и побеждать.

С Новым годом!»