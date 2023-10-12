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Шандалович поздравил сотрудников Нацбиблиотеки Карелии со 190-летием учреждения

Новости. Культура
18:57, 13 Октября 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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По словам спикера карельского парламента, представился хороший повод поблагодарить работников за профессионализм и верность своему делу.

Как на своей странице в социальной сети рассказал председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович, с залами библиотеки у него связаны еще студенческие воспоминания.

«В Национальную библиотеку Карелии захожу с особым чувством. Помнится, как в отделе медицинской литературы приходилось задерживаться допоздна, так что, бывало, сотрудница библиотеки предлагала чай и даже делилась своим бутербродом. Сейчас бываю в библиотеке реже, но читательский билет нового образца всегда со мной», — отметил парламентарий.

По его словам, 13 октября на торжественном мероприятии, посвященном 190-летию крупнейшей библиотеки республики, представился хороший повод вспомнить о ее истории и поблагодарить работающих здесь людей за профессионализм и верность своему делу.

«Во многом благодаря им Национальная библиотека Карелии под руководством директора Марины Никишиной стала одной из самых современных в России», — заявил Шандалович.

Многое за прошедшие годы в библиотеке изменилось, рассказал он. У исторического здания появилась большая пристройка, оснащение по последнему слову библиотечной техники, расширились фонды. Традиционные книги, подшивки газет и журналов дополнили возможности электронного каталога, а также цифровые базы данных.

Кроме того, Национальная библиотека сегодня — место досуга и творчества для детей, взрослых и всей семьи.

«Впечатляют мероприятия, которые проходят в этих стенах, — выставки, презентации, книжные фестивали, спектакли, литературные встречи… Масштабные и камерные, они организованы на неизменно высоком уровне», — написал председатель Заксобрания Карелии.

По его словам, можно с уверенностью сказать: поколения и технологии меняются, но библиотека была и остается центром притяжения для жителей республики.







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