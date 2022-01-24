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Шандалович поздравил студентов Карелии с праздником

Новости. Общество
08:58, 25 Января 2022
фото: © Элиссан Шандалович/ ВК

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В Татьянин день спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович вспомнил свои студенческие годы.

Воспоминаниями председатель Законодательного собрания республики поделился на своей странице в соцсети.

«Есть такая шутка — „Если ты не был студентом, то молодость прошла стороной“. И действительно, студенческие годы самые интересные и незабываемые. Это торжество юности, пора больших надежд, новых знакомств и обретения крепкой дружбы на долгие годы. У моих сверстников навсегда в памяти останутся веселые „капустники“, поездки на картошку, песни под гитару и, конечно, бессонные ночи перед экзаменами, когда на помощь приходят легендарная студенческая смекалка и находчивость», — пишет Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента поздравил всех, кто сейчас осваивает знания в вузах, техникумах, колледжах, а также выпускников прошлых лет и преподавателей, с Днем российского студенчества!

«Желаю всем верить в свои силы, быть активными, целеустремленными и воплотить в жизнь все мечты и планы! С праздником!» — пишет председатель Заксобрания Карелии.

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