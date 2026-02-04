Шандалович признался, что до сих пор ощущает себя часть коллектива РБ

В Петрозаводске состоялись торжественные мероприятие в честь юбилея Республиканской больницы имени Баранова.

В столице Карелии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Со знаменательной датой коллектив больницы поздравили Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков, главный врач больницы Тамази Карапетян и др.

За выдающиеся достижения и заслуги перед Карелией и ее жителями, успешное применение передовых методов лечения коллектив больницы удостоен ордена «Сампо». Самую высокую региональную награду вручил медучреждению Глава Карелии Артур Парфенчиков. К 75-летию медучреждения государственных наград удостоено более 40 врачей, медицинских сестер и сотрудников больницы.

— Для меня это история личная, это часть жизни, очень важная и очень яркая. До сих пор ощущаю себя частью нашего коллектива, — обратился к собравшимся Элиссан Шандалович, который в течение семи лет занимал пост главного врача Республиканской больницы. — В основании больницы принимали участие величайшие люди, величайшие врачи — Василий Александрович Баранов, Иридий Михайлович Менделеев, Анатолий Петрович Зильбер и многие другие. Они заложили великолепные традиции любви к своей профессии, высочайшего профессионализма, уважения и милосердия к пациентам. Я рад, что эти традиции продолжают сохраняться и развиваться.

Спикер парламента Карелии отметил, что главная больница республики отвечает всем современным требованиям, в ней трудятся высококвалифицированные сотрудники:

— Одни технологии ничего не решают — будет ли здоров человек. Я хочу поблагодарить каждого. Благодаря вашему служению, высочайшему профессионализму, любви к профессии и самоотверженному труду удается делать самое главное — спасать здоровье и жизнь пациентов. Спасибо вам огромное!

Элиссан Шандалович вручил врачу-кардиологу Надежде Татарко высшую награду карельского парламента — Почетный знак Законодательного Собрания Карелии, а отличившимся сотрудникам больницы почетные грамоты и благодарственные письма.

Республиканская больница основана в 1951 году путем слияния хирургической и терапевтической лечебниц Петрозаводска. Первые годы существования она размещалась в зданиях на улицах Кирова и Куйбышева. В 1956 году был построен и введен в строй корпус больницы на улице Высотной. В последующем строительство новых корпусов продолжилось. В 1979 году больнице присвоили имя в честь первого главного врача Василия Александровича Баранова.

— С момента основания больница не переставала развиваться и строиться. Мы из года в год внедряли новые медицинские технологии, совершенствовали оборудование, строили и открывали новые корпуса и отделения, — сказал главный врач Тамази Карапетян. — Но одно, я считаю, в нашей больнице остается неизменным — профессионализм, чувство уважения и любви к своей больнице, к своей профессии. Благодарим за столь высокую оценку нашего труда!

Добавим, что в Республиканской больнице им. В. А. Баранова оказывают медицинскую помощь по 27 профилям в условиях стационара и 29 профилям в амбулаторно-поликлинических условиях. Она является клинической базой Медицинского института Петрозаводского государственного университета на которой, кроме учебного процесса со студентами, ежегодно обучается около 40 клинических ординаторов различного профиля.

