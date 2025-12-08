Шандалович проинспектировал строительство амбулаторий в Прионежском районе Карелии

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович вместе с вице-спикером парламента Ольгой Шмаеник и депутатом Ольгой Билко проинспектировали ход строительства новых врачебных амбулаторий в Прионежском районе.

Так, в поселке Деревянка завершить все работы планируется до конца декабря, рассказал парламентариям руководитель компании-подрядчика. В здании уже идет отделка помещений. Особенностью амбулатории станет пункт скорой медицинской помощи c отдельным входом.

«И водопровод и канализация и электричество все уже подведено, остаются только отделочные работы», — сказал генеральный директор компании–подрядчика Дмитрий Петров.

В селе Деревянное строительные работы окончены. Здание площадью 350 кв. метров отвечает всем современным требованиям: здесь просторные теплые кабинеты для врачей, процедурная, отдельные блоки для педиатра и стоматолога. К зданию подведены коммуникации, осталось пройти процедуры приемки и лицензирования. Медицинский персонал уже готовится к переезду.

«Ждем с нетерпением. Можно сказать, сидим на чемоданах!» — сказала заведующая амбулаторией Ольга Вольская.

Сейчас медучреждение расположено на первом этаже здания местной администрации. Специалисты отмечают, что им приходится работать в стесненных условиях.

«С большим нетерпением ждем переезда. Перейти в чистоту, красоту приятно не только нам, но и пациентам. Раньше все теснились, а теперь будет разделение: дети — отдельно, взрослые — отдельно», — поделилась участковый врач-терапевт Татьяна Перепичка.

В ходе визита парламентарии также обсудили с медицинскими работниками вопросы кадровой обеспеченности. Учреждения полностью укомплектованы специалистами.

«Только по программе „Земский врач“ в Прионежский район приехали около 20 специалистов. Мы видим, что они закрепляются: получают бесплатные участки, строят дома, остаются жить. Это значит, что принимаемые нами законы реально работают», — отметила вице-спикер Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник.

«Лично знаю некоторых сотрудников обеих амбулаторий, которые сегодня трудятся в Прионежье. Это опытные врачи, и, что примечательно, они не планируют возвращаться в городские медучреждения. Им нравится здесь. Рада, что уже очень скоро условия их работы выйдут на качественно новый уровень», — поделилась Ольга Билко, зампредседателя Комитета по здравоохранению и соцполитике.

По словам Председателя Законодательного Собрания, в 2025 году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в Карелии завершится возведение 9 фельдшерско-акушерских пунктов и 8 врачебных амбулаторий, три из которых в Прионежском районе.

«Все это системная работа, которая реально улучшает и доступность, и качество медицинской помощи на селе. И, что не менее важно, создаёт комфортные условия — как для пациентов, так и для медицинских работников», — отметил Элиссан Шандалович.

Планируется, что новые врачебные амбулатории в поселках Деревянка, Мелиоративный и селе Деревянное начнут прием пациентов в первом квартале 2026 года.