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Шандалович прокомментировал указ Путина о компенсации военных пенсий участникам СВО

Новости. Общество
10:50, 13 Сентября 2023
фото: Элиссан Шандалович

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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал об инициативе парламента Карелии, которую поддержали на федеральном уровне.

Как сообщил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, бывшие сотрудники силовых ведомств, которые участвуют в спецоперации, будут ежемесячно получать стопроцентную компенсацию военной пенсии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

По словам парламентария, ранее Законодательное Собрание Карелии обращало внимание Правительства России и Министерства обороны РФ на приостановку выплаты военной пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров, призванных на службу по мобилизации, и военнослужащих, заключивших контракт на прохождение военной службы.

«Мы неоднократно говорили о том, что такая ситуация не вполне справедлива и нужно сделать все возможное, чтобы поддержать мобилизованных военных пенсионеров и их семьи. Благодарю Верховного главнокомандующего нашей страны и федеральные власти за принятие справедливого решения», — отметил Элиссан Шандалович.

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