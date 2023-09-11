Шандалович прокомментировал указ Путина о компенсации военных пенсий участникам СВО

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал об инициативе парламента Карелии, которую поддержали на федеральном уровне.

Как сообщил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, бывшие сотрудники силовых ведомств, которые участвуют в спецоперации, будут ежемесячно получать стопроцентную компенсацию военной пенсии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



По словам парламентария, ранее Законодательное Собрание Карелии обращало внимание Правительства России и Министерства обороны РФ на приостановку выплаты военной пенсии за выслугу лет для военных пенсионеров, призванных на службу по мобилизации, и военнослужащих, заключивших контракт на прохождение военной службы.



«Мы неоднократно говорили о том, что такая ситуация не вполне справедлива и нужно сделать все возможное, чтобы поддержать мобилизованных военных пенсионеров и их семьи. Благодарю Верховного главнокомандующего нашей страны и федеральные власти за принятие справедливого решения», — отметил Элиссан Шандалович.