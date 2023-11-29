Шандалович провел прием граждан в день рождения «Единой России»

В частности, людей интересовали вопросы сноса аварийных домов, строительства новой поликлиники и проблемы мусорной реформы.

Как на своей странице в социальной сети отметил председатель Заксобрания Карелии и секретарь реготделения партии Элиссан Шандалович, «Единая Россия» — это люди и работа для людей.



«Поэтому хорошая традиция проводить прием граждан по личным вопросам в день рождения партии. Общение с людьми — лучший способ получить обратную связь, узнать из первых уст, что их волнует», — написал спикер карельского парламента.



По его словам, люди приходили на прием с разными вопросами. Так, представителей общественного Совета при поликлинике № 3 волнует снос расселенных аварийных домов и строительство на их месте нового здания этого учреждения здравоохранения.







«Как только дома снесут (средства на это направление обязательно будут изысканы), начнется формирование земельного участка, далее — проектирование важного для жителей города объекта. При такой активной общественной поддержке и энергии, уверен, все получится», — заявил Шандалович.



Еще одна тема — ненадлежащее состояние контейнерных площадок для Т. О. Пришедшая на прием Елена Николаевна рассказала, что постоянно занимается этим вопросом, обращает внимание администрации города на проблемные места, и представила свои предложения по изменению жилищного законодательства в части солидарной ответственности за состояние площадок.



«Взял их в работу. Диалог продолжим. Всегда рад общению с земляками», — резюмировал председатель республиканского Заксобрания.



Отметим, 1 декабря исполнилось 22 года со дня образования политической партии «Единая Россия».



