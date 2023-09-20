Шандалович проверил, как Медвежьегорск подготовился к отопительному сезону

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович побывал с рабочим визитом в Медвежьегорском районе.

«Вместе с коллегой-парламентарием и главврачом Медвежьегорской ЦРБ Галиной Алуповой узнали, как обстоят дела с готовностью к отопительному сезону в Медгоре», — сообщил Шандалович на своей странице в социальной сети.



Как заверил парламентариев представитель теплоснабжающей компании «Северзаготовка» Николай Сидоренко, в котельной на улице Советской, которая обеспечивает теплом центральную часть города, есть необходимый запас топлива, к подаче тепла все готово. Такая же ситуация и на других котельных организации, расположенных в Медвежьегорске.



Председатель Заксобрания республики отметил, что, по данным Минстроя Карелии, к началу отопительного сезона подготовлены все 287 котельных, готовность тепловых, водопроводных и электрических сетей также составляет 100%.