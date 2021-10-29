Шандалович рассказал, как партийное представительство отразится на работе парламента Карелии

Вхождение в состав Законодательного собрания республики представителей семи партий благоприятно отразится на работе парламента, считает его председатель Элиссан Шандалович.

— По итогам сентябрьских выборов парламент Карелии существенно обновился. Такое широкое партийное представительство есть далеко не во всех парламентах нашей страны. Считаю, что это благоприятно отразится на парламентской работе. Это важно для того, чтобы в ходе дискуссий, в первую очередь, на площадках профильных комитетов, находить наиболее взвешенные, эффективные решения различных задач. В вопросах законотворчества принципиальное значение имеет востребованность каждого нормативного правового акта, который мы принимаем. Законы должны реально работать, — сообщил в интервью Элиссан Шандалович.

— Не менее важны актуальность и своевременность внесения изменений в законодательство. Это особенно наглядно показал период пандемии, когда предыдущему созыву парламента пришлось принимать немало экстренных решений по поддержке здравоохранения, социальной сферы, малого и среднего бизнеса. И здесь парламент работал динамично. Надеюсь, что в новом созыве мы сохраним и темпы, и, что самое главное, качество законотворческой работы. Поскольку теперь в парламенте представлено больше партий, это позволит учитывать еще более широкий спектр мнений, проводить максимально всестороннюю оценку законопроектов.

То, что в парламент пришли новые люди со своими новыми идеями, свежим взглядом, это очень хорошо. Даже если у кого-то из них нет пока опыта законотворческой работы — зато есть большой профессиональный опыт в других сферах, в том числе в управленческой деятельности. Кроме того, наряду с впервые избранными депутатами в парламенте продолжили работу наши коллеги, которым избиратели уже далеко не в первый раз доверяют представлять интересы в законодательной власти. И такое доверие говорит само за себя: люди видят, что их депутат реально работает, защищает интересы своего округа, выступает с важными и нужными законодательными инициативами.

Рассчитываю, что депутаты с опытом парламентской работы окажут необходимую помощь коллегам, которые впервые избраны в Заксобрание. В целом, на мой взгляд, новый созыв парламента настроен на активную и плодотворную совместную работу.

Яркая особенность седьмого созыва — рекордное количество среди депутатов представителей сферы здравоохранения. Это семь человек: шесть врачей и фельдшер скорой помощи. Больше, чем во многих партийных фракциях.

И это, кстати, еще одна гарантия того, что сфере здравоохранения и другим социальным направлениям будет уделяться особое внимание. А также того, что все законодательные решения будут приниматься максимально взвешенно. Ведь главный принцип в медицине — не навреди. И сделай все, что в твоих силах, чтобы помочь человеку. Безусловно, все наши коллеги по парламенту — люди компетентные, осознающие свою ответственность перед избирателями. Но все же у медицинских работников в этом плане особый алгоритм мышления, эта профессия накладывает отпечаток на всю жизнь.

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