Шандалович рассказал, как пенсионерам Карелии компенсировать проезд на отдых на авто

Возможность оплатить проезд к месту отдыха и обратно на автомобиле появилась у пенсионеров-северян в 2022 году.

В прошлом году 60 карельских пенсионеров получили компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно на личном автомобиле.

«Такая возможность у пенсионеров-северян появилась в конце августа прошлого года, когда вступило в силу соответствующее постановление Правительства России. Федеральные власти тем самым поддержали предложение парламента Карелии расширить перечень случаев компенсации проезда для данной льготной категории граждан», — пишет председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

Накануне сезона отпусков спикер карельского парламента рассказал, как пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севере или местности, приравненной к Крайнему Северу, раз в два года компенсировать дорогу на отдых на личном автомобиле.

Так, после поездки пенсионерам-северянам необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения Социального фонда России или либо в МФЦ, который оказывает такую услугу. Там потребуется предоставить паспорт, документы на автомобиль (паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации) и чеки с АЗС (Если оплата топлива производилась по банковской карте родственников, то необходимо предоставить расписку о передаче денег или выписку о движении средств по счету). Кроме того, необходимо запросить в РЖД справку о средней стоимости проезда в плацкартном вагоне до места отдыха и обратно на даты путешествия. Если поезд не идет до места отдыха, то в документе указывается стоимость проезда до ближайшей к месту отдыха ж/д станции. Справку от РЖД также нужно приложить к заявлению на компенсацию.