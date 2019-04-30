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Новости. Общество
11:54, 30 Апреля 2019

Шандалович рассказал, куда пойдут дополнительные доходы бюджета Карелии

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Законодательное собрание Карелии 30 апреля на внеочередном заседании приняло поправки в бюджет, доходная и расходная части которого увеличены на 2,4 млрд рублей.

"Тенденция по увеличению доходной части бюджета сохраняется. Сегодня мы увеличили доходную и расходную часть на 2,4 млрд рублей и теперь объем бюджета составляет 51,7 млрд рублей. В первую очередь поправки были направлены на решение социальных проблем и принимались в контексте послания президента РФ, национальных проектов, реализация которых очень важна для Карелии, и на основании вопросов, заданных депутатами главе республике во время его отчета.

Особое внимание уделено сфере здравоохранения. На нее направлено более 400 млн рублей. Мы постарались обеспечить финансированием ряд очень важных проблем, решение которых ждут жители республики. Это создание сети центров онкологической помощи, что позволит проводить первичную диагностику онкологических заболеваний в районах. Увеличено финансирование высокотехнологичной медицинской помощи. Мы продолжили работу по привлечению медицинских работников в районы республики и выделили дополнительные средства на приобретение жилья для врачей в районах, потому что без этого невозможно решить проблему кадрового дефицита. Также увеличено финансирование на приобретение средств диагностики и лечения для больных сахарным диабетом. Часть денег предусмотрена на зубопротезирование.

Мы также поддержали ряд поправок в социальной сфере. Они связаны с выделением дополнительного финансирования на приобретение жилья для детей-сирот. Это позволит уже в этом году приобрести 132 квартиры для данной категории граждан. Кроме этого, заложены деньги на предписания надзорных органов в социальных учреждениях, ремонты детских садов и школ, энергоэффективных технологий. Это очень важная работа, которая в дальнейшем позволит экономить бюджетные средства.

В преддверии дачного и туристического сезона выделено 100 млн рублей на обновление автобусного парка "Карелавтотранса".

Все поправки, которые мы приняли сегодня, имеют социальную направленность. Они направлены на улучшение жизни жителей Карелии и на развитие нашего региона", - сказал спикер парламента Элиссан Шандалович.

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