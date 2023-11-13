Шандалович рассказал о деревне в Карелии, которую не найти ни на одной карте

В последние годы люди возвращаются к истокам, а заброшенная деревня в Карелии — возрождается.

Как рассказал на своей странице в соцсети председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, на карте Медвежьегорского района вновь может появиться старинная деревня Кумса Губа. Первые ее упоминания датируются XV веком, подчеркнул спикер республиканского парламента.

По его словам, жители деревни, расположенной на берегу Онего, занимались рыболовством и сельским хозяйством. «Здесь был колхоз, детский сад, и до 60-х годов Кумса Губа процветала. Однако укрупнение населенных пунктов, отсутствие электричества привели к тому, что большинство жителей деревни уехали, а в 1984 году было принято решение о ее упразднении», — рассказал Шандалович.

Парламентарий отметил, что в последние годы деревня, которой не найти ни на одной карте и ни в одном в справочнике, возрождается: здесь насчитывается 37 земельных участков и 15 домов. «Люди возвращаются к своим истокам, восстанавливают дома. Они хотят здесь жить, растить детей, заниматься земледелием, развивать территорию, участвуя в программах инициативного бюджетирования. Только адреса нет», — написал спикер Заксобрания.

Шандалович отметил, что за возрождение Кумса Губы выступили местные жители и муниципальные власти, правительство Карелии инициативу поддержало.

«Законодательному Собранию республики 16 ноября предстоит принять решение об образовании населенного пункта с названием Кумса Губа. Уверен, коллеги-депутаты поддержат. Далее вопрос о присвоении именно такого наименования деревне будет рассмотрен Правительством России», заявил парламентарий.

Он напомнил, что в 2017 году парламент Карелии принимал решение об образовании деревень Кондобережская, Сибово и Усть-Яндома в Медвежьегорском районе. «Тогда все получилось. И в этот раз, уверен, все получится», — написал Элиссан Шандалович.