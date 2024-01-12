Шандалович рассказал о предстоящем капремонте в школе № 1 Медгоры

В этом году в учебном заведении должны капитально отремонтировать все инженерные системы, кровлю и фасад.

Во время рабочей поездки в Медвежьегорск спикер карельского парламента Элиссан Шандалович обсудил с директором городской школы № 1 планы на будущий капремонт.



«Медвежьегорскую школу № 1 в этом году по президентской программе ждет капитальный ремонт. Из федерального бюджета на его проведение выделено 125 млн рублей», — рассказал на своей странице в соцсети председатель Заксобрания республики.







Планируется капитально отремонтировать все инженерные системы, кровлю и фасад. При этом деньги на разработку проектно-сметной документации к предстоящему ремонту выделили по предложению депутатов Элиссана Шандаловича и Галины Алуповой. Речь идет о 3 млн рублей.



«Предстоящий капремонт — хороший подарок школе к ее 85-летию, которое будет отмечаться в этом году. Учителя и ученики уже начали готовиться к этому событию», — написал Шандалович.



Спикер карельского парламента вновь привез в родную школу подарки — новые книги и настольные игры «Многонациональная Карелия».



«Надеюсь, ребятам понравятся», — написал депутат.







