Реклама

При бронировании квартиры в ЖК «Флотилия» - кладовка в подарок
19.05.2023 16:39
К новому району Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера построили асфальтированную дорогу (ФОТОФАКТ)
12.05.2023 14:19
В новом ЖК «Флотилия» можно выбрать квартиру с прекрасным видом на Онежское озеро
11.05.2023 15:58

Шандалович рассказал о ценах на социальные рейсы «Метеоров»

Новости. Общество
10:40, 25 Мая 2023
фото: скриншот видео © Элиссан Шандалович / ВК

Новости партнеров

В среду, 24 мая в Сенную Губу отправился первый в этом году социальный рейс.

Первый в этом году социальный рейс отправился вечером 24 из Петрозаводска в деревню Сенная Губа (расположена на Большом Климецком - крупнейшем острове Онежского озера) и на остров Кижи. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

«Метеор вместимостью 114 человек будет бороздить просторы Онего по средам, пятницам и воскресеньям до 8 октября», - отметил спикер карельского парламента.

По его словам, такие социальные рейсы очень востребованы у жителей и дачников деревень Заонежья и так называемой Кижской волости. Цены на билеты значительно ниже, чем на коммерческих рейсах (1 004 рубля до Сенной Губы, 1 111 рублей – до острова Кижи), сообщил Шандалович.

«На субсидирование водных перевозок по данному направлению мы предусмотрели в бюджете Карелии 18 млн рублей», - заявил депутат.

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
- отправление из Петрозаводска в летний период - в 18.00;
- прибытие в деревню Сенная Губа – 19.10, отправление – 19.20;
- прибытие на Кижи – 19.30, отправление – 19.50;
- прибытие в Сенную Губу – 20.00, отправление – 20.10;
- прибытие в Петрозаводск – 21.20.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
18.05.2023, 10:43
Более тысячи россиян попросили убежища в Финляндии из-за мобилизации
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
18.05.2023, 07:40
Большая гадюка приняла солнечные ванны на западе Карелии (ФОТОФАКТ)
19.05.2023, 13:26
Житель Карелии получил условный срок за то, что «увез» северную пенсию в Белгородскую область
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.