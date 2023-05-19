Шандалович рассказал о ценах на социальные рейсы «Метеоров»

В среду, 24 мая в Сенную Губу отправился первый в этом году социальный рейс.

Первый в этом году социальный рейс отправился вечером 24 из Петрозаводска в деревню Сенная Губа (расположена на Большом Климецком - крупнейшем острове Онежского озера) и на остров Кижи. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.



«Метеор вместимостью 114 человек будет бороздить просторы Онего по средам, пятницам и воскресеньям до 8 октября», - отметил спикер карельского парламента.



По его словам, такие социальные рейсы очень востребованы у жителей и дачников деревень Заонежья и так называемой Кижской волости. Цены на билеты значительно ниже, чем на коммерческих рейсах (1 004 рубля до Сенной Губы, 1 111 рублей – до острова Кижи), сообщил Шандалович.



«На субсидирование водных перевозок по данному направлению мы предусмотрели в бюджете Карелии 18 млн рублей», - заявил депутат.



Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

- отправление из Петрозаводска в летний период - в 18.00;

- прибытие в деревню Сенная Губа – 19.10, отправление – 19.20;

- прибытие на Кижи – 19.30, отправление – 19.50;

- прибытие в Сенную Губу – 20.00, отправление – 20.10;

- прибытие в Петрозаводск – 21.20.