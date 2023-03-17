Шандалович рассказал Олихейко о поездке детей из ЛНР в Карелию

Спикер Заксобрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович провел рабочую встречу с главой регионального Комитета семей воинов Отечества Аленой Олихейко.

Об итогах встречи парламентарий рассказал на своей странице в соцсети.



«Для этой хрупкой девушки, дочери военного летчика, передовая, СВО, Донбасс, Мариуполь — это не просто слова. Она часто находится в зоне спецоперации», — отметил Элиссан Шандалович.



В ходе встречи парламентарий рассказал, как Законодательное собрание и реготделение «Единой России» поддерживают бойцов СВО и членов их семей, об установлении контактов с Народным Советом Луганской Народной Республики и предстоящей поездке детей из Луганска в Карелию на весенние каникулы.



Договоренность о поездке была достигнута в Луганске на встрече с председателем Народного совета ЛНР, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Денисом Мирошниченко. Во время каникул луганские старшеклассники смогут не только увидеть достопримечательности Карелии и отдохнуть, но и познакомиться с высшими и средними и учебными заведениями республики.



«Обменялись телефонами, наметили планы, в том числе по гуманитарной помощи для медицинских и социальных учреждений Донбасса. Подробно остановились на списке реально необходимых вещей», — написал Шандалович.



По его словам, Заксобрание республики будет взаимодействовать с карельским отделением Комитета семей воинов Отечества.



«Мы делаем одно важное дело, и совместно нам удастся сделать намного больше. Договорились встретиться еще раз, чтобы обсудить расширение системы поддержки участников СВО и членов их семей. Знаю, что Алена Владимировна, которая постоянно бывает на передовой и регулярно общается с родственниками военнослужащих, как никто понимает, какая нужна помощь», — подчеркнул в завершение спикер парламента Карелии.