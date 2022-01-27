Шандалович рассказал, сколько человек оштрафовано за нарушение тишины

В Карелии нарушителей тишины в 2021 году оштрафовали на 1,3 млн рублей.

На своей странице в соцсети председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович сообщил, что за 2021 год в Карелии было составлено 2 257 протоколов за нарушения Закона о тишине и выписано штрафов на сумму 1,3 млн рублей.

По словам спикера карельского парламента, больше всего нарушений зафиксировано в Петрозаводске, Костомукше и Сегежском районе. Значительная часть штрафов уплачена добровольно, взыскано судебными приставами более полумиллиона рублей. Эти данные, представленные контролирующими органами, подтверждают неотвратимость наказания тех, кто не уважает покой других людей.

"В апреле 2021 года парламент Карелии значительно ужесточил санкции в отношении ночных дебоширов. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей многоквартирных домов по поводу шума в расположенных поблизости или в самих жилых домах баров и кафе, где круглосуточно продается алкоголь", - напомнил Эллисан Шандалович.

Изучив ситуацию, депутаты пришли к выводу, что действующие на тот момент в республиканском административном законодательстве штрафы слишком малы, чтобы упредить дальнейшие нарушения общественного порядка, поэтому решили повысить их сразу в два раза. Причем, ответственность предусмотрена как для физических лиц, так и для юридических.

"Как «сработало» такое повышение штрафов, нужно ли еще вносить какие-то изменения в Закон Республики Карелия «Об административных правонарушениях», будем разбираться на заседании Комитета по законности и правопорядку в феврале", - сказал Шандалович.