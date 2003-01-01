Шандалович: Регионы и МВД поддержали инициативу парламента Карелии о запрете питбайков на дорогах

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал, как идет работа по запрету использования питбайков на дорогах в населенных пунктах.

В октябре Законодательное Собрание Карелии приняло обращение в адрес Правительства России с предложением урегулировать вопрос с питбайками, в том числе запретить езду на них по дорогам общего пользования.

Нашу позицию поддержали 40 региональных парламентов, и эта поддержка продолжает поступать. В МВД России, откуда пришел ответ, также рассмотрели предложения парламента Карелии. В письме говорится, что в разрабатываемом Минтрансом России совместно с МВД проекте постановления Правительства России будет прописан запрет на движение механических средств и механизмов без регистрации (читай — питабайков) в пределах дорог, расположенных на территориях общего пользования, и на прилегающей территории, — рассказал Элиссан Шандалович в соцсети.Председатель Законодательного Собрания Карелии отметил, что это большой шаг к тому, чтобы улицы и дворы в населённых пунктах стали безопаснее.

Авторами инициативы выступили депутаты Элиссан Шандалович, депутаты Сергей Шугаев, Илья Раковский, Анна Лопаткина и Артем Валюк.

