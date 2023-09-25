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Шандалович с руководством ТД «Ярмарка» обсудил меры господдержки предприятий пищевой промышленности

Новости. Экономика
11:24, 27 Сентября 2023
фото: © Заксобрание Карелии

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Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович в рамках рабочего визита посетил торговый дом "Ярмарка" в Петрозаводске.

ТД «Ярмарка» — компания по производству круп, входящая в список крупнейших в России. Она основана в 1995 году в Петрозаводске. Компания занимается производством, упаковкой и поставками круп и другой пищевой продукции в регионы страны и за рубеж.

Как на своей странице в социальной сети сообщил председатель карельского парламента Элиссан Шандалович, с генеральным директором компании Натальей Соколовой, операционным директором Евгением Наумовым, замминистра сельского и рыбного хозяйства Андреем Квасниковым обсудили планы по развитию и совершенствование мер господдержки предприятий пищевой промышленности.

По словам парламентария, несмотря на санкции, «Ярмарка» стабильно работает, находит новые рынки сбыта, в том числе на Востоке. На днях, например, партию продукции отправили в Дубай. Компанией принято решение инвестировать в расширение мощностей, установку дополнительных фасовочных линий, газификацию производства. Также планируется увеличить штат сотрудников на 30-40 человек.



«Одно из прозвучавших предложений по мерам поддержки — частичная компенсация затрат на приобретение производственно-складского оборудования — взял в работу», — сообщил Шандалович.

«Продукция карельского торгового дома „Ярмарка“, признаюсь, мне по душе: вкусная, натуральная и полезная. Особенно приятно, когда в других регионах встречаешь выпущенные в Петрозаводске крупы, смеси для супов и вторых блюд», — заявил парламентарий.

Элиссан Шандалович отметил, что перед упаковкой крупы проходят несколько ступеней очистки, в том числе рентген-детектор, который контролирует, чтобы в крупу не попали стекла, камни и другой сор. Новые продукты и идеи по их созданию рождаются в специальной лаборатории вкусов, которая не имеет аналогов на Северо-Западе.

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