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Шандалович: традиция поднятия флага России в школах будет воспитывать чувство гордости за Родину

Новости. Общество
13:56, 22 Августа 2022
фото: со страницы спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича

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Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович поздравил всех земляков с Днем флага и рассказал, что с этого учебного года в каждой школе республики перед началом новой учебной недели под гимн будет подниматься флаг России.

"Уверен, это традиция навеки станет незыблемой и с юных лет будет воспитывать в гражданах гордость за свою Родину", - написал на своей странице в соцсети Элиссан  Шандалович.

Спикер карельского парламента отметил, что современную Россию невозможно представить без триколора.

«Наш флаг гордо развевается на просторах от Балтики до Тихого океана. Он дает нам возможность почувствовать себя частью великой державы, вдохновляет на созидательный труд и новые успехи во имя Отечества", - написал Элиссан Шандалович.

Председатель карельского парламента пожелал землякам благополучия, ярких побед и свершений!

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