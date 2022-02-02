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Шандалович: Трудно переоценить вклад Валерия Шлямина в развитие контактов между Карелией и Финляндией

Новости. Общество
16:57, 03 Февраля 2022

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Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил с 70-летием доктора экономических наук, научного руководитель института исследований ПетрГУ Валерия Шлямина.

«Обладающий высочайшей эрудицией, тонким чутьем мудрого политика и блестящими дипломатическими качествами, человек искренний и глубоко порядочный Валерий Александрович в непростые для страны времена умел находить возможности для укрепления внешнеэкономических связей. Трудно переоценить его вклад в развитие приграничного сотрудничества, дружеских контактов между Карелией и Финляндией. Этой теме Валерий Александрович посвятил свои научные работы и книги, которые особенно интересны нашим предпринимателям, исследователям, государственным деятелям, а также преподавателям, студентам и аспирантам», - написал Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

Сегодня Почетный доктор ПетрГУ Валерий Шлямин продолжает активно участвовать в общественно-политической жизни Карелии, входит в состав Консультативного Совета при Законодательном собрании республики, является активным участником процесса совершенствования Конституции Республики Карелия.

«От всей души поздравляю Валерия Александровича со знаменательным событием! Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии и успехов во всех начинаниях!» - отметил парламентарий.

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