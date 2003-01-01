Шандалович в Совете Федерации примет участие в слушаниях по проекту федерального бюджета

Проект главного финансового документа России на ближайшие три года обсудят в верхней палате парламента страны.
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович 6 октября в Совете Федерации примет участие в парламентских слушаниях на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Проведет слушания Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По информации Совета Федерации, сосновным докладом выступит Министр финансов РФ Антон Силуанов. В обсуждении примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, научного и экспертного сообщества.
Начало в 12.00.
Трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте Совета Федерации и на телеканале «Вместе-РФ».