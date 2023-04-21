Шандалович вручил медработникам награды Заксобрания Карелии

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил медицинских работников с наступающим профессиональным праздником.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось 16 июня в Республиканском перинатальном центре. В нем приняли участие премьер-министр Александр Чепик, председатель Законодательного собрания и Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович, работники и ветераны сферы здравоохранения.







Поздравляя коллег, Элиссан Шандалович напомнил слова легендарного врача-реаниматолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Петровича Зильбера о том, что врач сначала должен быть человеком, а потом уже специалистом.







«Зачастую вы совершаете настоящие чудеса, спасая пациентов с тяжелейшими заболеваниями. И, конечно, в этом помогают современные технологии и оборудование, новые возможности диагностики и лечения. Но без сострадания, поддержки, заботы и добра это сделать было бы очень сложно», - отметил Элиссан Шандалович.







Председатель парламента также пожелал коллегам здоровья, сил, душевного тепла, благополучия и спокойных смен и вручил заслуженные награды Законодательного собрания Карелии:



- Юлии Сергеевне Кононенко, главному врачу Республиканской инфекционной больницы;



- Валентине Владимировне Широковой, которая долгое время возглавляла Пудожскую ЦРБ;



- Сергею Владимировичу Белову, заместителю главного врача по медицинской части городской поликлиники № 1;



- Наталье Дмитриевне Сильвестровой, заведующей ревматологическим отделением, врачу-ревматологу Республиканской больницы им. В.А. Баранова;



- Александру Абрамовичу Мясникову, заведующему гематологическим отделением, врачу-гематологу Республиканской больницы им. В.А. Баранова;



- Вадиму Андреевичу Кукушкину, заведующему травматологическим отделением, врачу - травматологу-ортопеду Республиканской больницы им. В.А. Баранова;



- Людмиле Петровне Екимовой, главному экономисту Республиканской больницы им. В.А. Баранова;



- Татьяне Алексеевне Карапетян, доктору медицинских наук, профессору Медицинского института Петрозаводского государственного университета;



- коллективу Сортавальской ЦРБ;



- коллективу отделения скорой медицинской помощи Медвежьегорской ЦРБ;



- коллективу терапевтического отделения районной поликлиники Кондопожской ЦРБ.



