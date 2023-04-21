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Шандалович вручил медработникам награды Заксобрания Карелии

Новости. Общество
17:11, 16 Июня 2023
фото: © Элиссан Шандалович/ВК

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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил медицинских работников с наступающим профессиональным праздником.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось 16 июня в Республиканском перинатальном центре. В нем приняли участие премьер-министр Александр Чепик, председатель Законодательного собрания и Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович, работники и ветераны сферы здравоохранения.



Поздравляя коллег, Элиссан Шандалович напомнил слова легендарного врача-реаниматолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Петровича Зильбера о том, что врач сначала должен быть человеком, а потом уже специалистом.



«Зачастую вы совершаете настоящие чудеса, спасая пациентов с тяжелейшими заболеваниями. И, конечно, в этом помогают современные технологии и оборудование, новые возможности диагностики и лечения. Но без сострадания, поддержки, заботы и добра это сделать было бы очень сложно», - отметил Элиссан Шандалович.



Председатель парламента также пожелал коллегам здоровья, сил, душевного тепла, благополучия и спокойных смен и вручил заслуженные награды Законодательного собрания Карелии:

- Юлии Сергеевне Кононенко, главному врачу Республиканской инфекционной больницы;

- Валентине Владимировне Широковой, которая долгое время возглавляла Пудожскую ЦРБ;

- Сергею Владимировичу Белову, заместителю главного врача по медицинской части городской поликлиники № 1;

- Наталье Дмитриевне Сильвестровой, заведующей ревматологическим отделением, врачу-ревматологу Республиканской больницы им. В.А. Баранова;

- Александру Абрамовичу Мясникову, заведующему гематологическим отделением, врачу-гематологу Республиканской больницы им. В.А. Баранова;

- Вадиму Андреевичу Кукушкину, заведующему травматологическим отделением, врачу - травматологу-ортопеду Республиканской больницы им. В.А. Баранова;

- Людмиле Петровне Екимовой, главному экономисту Республиканской больницы им. В.А. Баранова;

- Татьяне Алексеевне Карапетян, доктору медицинских наук, профессору Медицинского института Петрозаводского государственного университета;

- коллективу Сортавальской ЦРБ;

- коллективу отделения скорой медицинской помощи Медвежьегорской ЦРБ;

- коллективу терапевтического отделения районной поликлиники Кондопожской ЦРБ.

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