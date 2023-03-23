Шандалович: Заксобрание Карелии приняло важные решения о поддержке многодетных семей

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович рассказал о двух законах, направленных на поддержку многодетных семей.

На заседании Законодательного собрания республики сегодня, 23 марта, приняли два закона, которые касаются поддержки семей с детьми. Так, депутаты парламента поддержали законопроект о расширении возможности использования средств регионального материнского капитала и продлили возможность получения многодетной семьей единовременной выплаты в 400 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка. Подробнее об этом сообщил председатель Заксобрания Элиссан Шандалович в ролике на своей странице в соцсети.

«Очень важные решения, которые прияты сегодня Законодательным собранием и закреплены нашим карельскими законами, — это вопросы, связные с поддержкой семей. Первое касается регионального материнского капитала. Он составляет 105,5 тысяч рублей. Многодетные семьи смогут направлять средства капитала в том числе и на ремонт в своих домах и квартирах. И я считаю, что это верное решение. Люди лучше знают, на что потратить эти средства.

Второе — людям, которые вместо участка под индивидуальное жилищное строительство хотят взять компенсацию продлили действие этой нормы», — рассказал Шандалович.