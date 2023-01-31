Шандалович записал видеоролик об итогах февральского заседания парламента Карелии

Председатель парламента Карелии рассказал, какие законопроекты приняли депутаты на заседании 16 февраля.

Спикер Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети рассказал, какие решения удалось принять депутатам на очередном заседании регионального парламента.



Так, речь идет о поддержке стационарной торговли в отдаленных деревнях и поселках Карелии. В принятом законопроекте прописано, что бизнесменам будут частично компенсировать расходы на ГСМ, а также покупку нового оборудования, например, контрольно-кассовой техники.



Кроме того, депутаты обратились в Минобороны РФ с предложением ускорить процедуру газификации военных городков. Например, сейчас есть техническая возможность подвести природный газ в деревне Вилга. К 2025 году она появится у гарнизона «Бесовец» и военного городка «Чална-1».



Наконец, на заседании депутаты изменили региональный закон о сельских старостах. Теперь ими могут быть не только сельчане с пропиской, но и собственники домов на селе. Кроме того, староста может одновременно работать муниципальным депутатом.