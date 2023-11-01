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Шандаловичу рассказали, когда после капремонта откроется школа в Шуе

Новости. Общество
16:42, 01 Ноября 2023
фото: Законодательное собрание Карелии

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Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и вице-спикер парламента Ольга Шмаеник посетили школу.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и вице-спикер парламента Ольга Шмаеник в поселке Шуя посетили школу, где завершается капремонт.

«7 ноября в поселке Шуя большой праздник — открытие после капитального ремонта школы. Сейчас педагоги, родители, студенты, представители бизнеса и сотрудники администрации района активно помогают готовиться к этому долгожданному событию», — написал Элиссан Шандалович.

По его словам, работы движутся к финишной прямой: осталось завершить уборку, расставить парты и новую мебель, установить доски, подключить оборудование.

Как отметил спикер, за оставшуюся неделю все будет готово к встрече более 400 учеников: в этом заверил глава районной администрации Григорий Шемет. Он также вручил Элиссану Шандаловичу и Ольге Шмаеник приглашения на открытие школы.

«Объект, конечно, непростой. Из-за смены подрядчиков, которые не смогли справиться со взятыми обязательствами, сроки сдачи затянулись. И я благодарю школьников, их родителей и педагогов, которые проявили понимание и терпение. Но это того стоило. В Шуе школа будет как новая!» — подчеркнул председатель республиканского парламента.

«Начать благоустройство пришкольной территории планируют весной следующего года вместе с ребятами и ландшафтными дизайнерами», — написал Элиссан Шандалович.

Парламентарий добавил, что в Карелии президентская программа капремонта охватывает 29 школьных зданий и в следующем году будет продолжена.

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