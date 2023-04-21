Шандаловичу рассказали о предварительной причине пожара в Медгоре

Спикер парламента Карелии приехал на место пожара, который уничтожил жилой дом в Медвежьегорске.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович написал в соцсети о своей срочной поездке в Медвежьегорск.



«Вчера вечером здесь на улице Артемьева случился крупный пожар. Огонь полностью уничтожил 8-квартирный дом и хозпостройки, повредил два соседних деревянных дома. Пожарные сработали оперативно. На месте были через две минуты после сообщения о возгорании. Никто не погиб и не пострадал», - написал спикер карельского парламента.



Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.



«Пока причина устанавливается, но наиболее вероятной является пока неосторожное обращение с огнем, - заявил в беседе с председателем Заксобрания республики сотрудник ГУ МЧС РФ по Карелии Андрей Шестаков. – Все на это указывает, в частности, показания свидетелей, которые рассказали, что зачастую на первом этаже сарая собирались подростки».



«Окончательно причину пожара определит пожарно-техническая экспертиза, - отметил Шандалович.



Первый заместитель главы администрации Медвежьегорского муниципального района Алексей Сергеев рассказал парламентарию, что все эвакуированные семьи находятся у родственников или в гостиницах, оказывается помощь. Сейчас для них нашли 4 квартиры.



По словам спикера Заксобрания, самое главное - помочь погорельцам. На какую помощь могут рассчитывать пострадавшие семьи, Элиссан Шандалович обещал рассказать на своей странице в соцсети.