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Шандаловичу рассказали о предварительной причине пожара в Медгоре

Новости. Происшествия
17:05, 21 Июня 2023
фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

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Спикер парламента Карелии приехал на место пожара, который уничтожил жилой дом в Медвежьегорске.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович написал в соцсети о своей срочной поездке в Медвежьегорск.

«Вчера вечером здесь на улице Артемьева случился крупный пожар. Огонь полностью уничтожил 8-квартирный дом и хозпостройки, повредил два соседних деревянных дома. Пожарные сработали оперативно. На месте были через две минуты после сообщения о возгорании. Никто не погиб и не пострадал», - написал спикер карельского парламента.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

«Пока причина устанавливается, но наиболее вероятной является пока неосторожное обращение с огнем, - заявил в беседе с председателем Заксобрания республики сотрудник ГУ МЧС РФ по Карелии Андрей Шестаков. – Все на это указывает, в частности, показания свидетелей, которые рассказали, что зачастую на первом этаже сарая собирались подростки».

«Окончательно причину пожара определит пожарно-техническая экспертиза, - отметил Шандалович.

Первый заместитель главы администрации Медвежьегорского муниципального района Алексей Сергеев рассказал парламентарию, что  все эвакуированные семьи находятся у родственников или в гостиницах, оказывается помощь. Сейчас для них нашли 4 квартиры.

По словам спикера Заксобрания,  самое главное - помочь погорельцам. На какую помощь могут рассчитывать пострадавшие семьи, Элиссан Шандалович обещал рассказать на своей странице в соцсети.

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