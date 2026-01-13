Шанс на работу: в Карелии стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Это первый шаг в чемпионатном цикле 2026 года, который продлится до конца февраля.

В колледжах и техникумах республики начались отборочные соревнования в рамках Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Это первый шаг в чемпионатном цикле 2026 года, который продлится до конца февраля.

Победители регионального этапа представят республику на межрегиональных и всероссийских финалах. Соревнования будут проходить как на учебных площадках, так и на территории предприятий-партнёров.

Движение «Профессионалы» — часть федерального проекта «Профессионалитет», цель которого — подготовить кадры для приоритетных отраслей экономики. В прошлом году в чемпионатах по всей стране участвовало более 1,1 млн человек, а 28 тысяч победителей получили предложения о стажировке и трудоустройстве.

Чемпионат даёт студентам не только возможность проявить мастерство, но и реальный шанс получить работу по специальности.



