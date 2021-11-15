Шансов выжить не было: сбивший женщин в Петрозаводске водитель летел со скоростью 142 км/ч, подтвердил эксперт

Эксперт выступил в суде по делу Гашкова, сбившего насмерть на улице Шотмана двух женщин.

Утром 16 ноября судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев, при участии гособвинителя, помощника прокурора Петрозаводска Марии Савченко, продолжил рассмотрение уголовного дела о резонансном ДТП, произошедшем около часа ночи 19 сентября прошлого года в карельской столице.

Тогда, напомним, 47-летний водитель Артем Гашков на автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, сбил двоих пешеходов-женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. От полученных травм потерпевшие Ольга Иванова и Александра Леконцева, 1979 и 1977 г.р., скончались на месте происшествия. Водитель Артем Гашков, бросив автомобиль примерно через 700 метров от места ДТП, скрылся и был объявлен в розыск. Однако через день сам явился в полицию, причем с адвокатом. 1 октября он был арестован, однако апелляционная инстанция заменила ему содержание под стражей на подписку о невыезде, которая продолжает действовать. Факт оставления места ДТП Гашков объяснил тем, что после случившегося он «был в шоковом состоянии» и назвал произошедшее «нелепой случайностью».

По заключению автотехнической экспертизы, в момент ДТП иномарка под управлением Артема Гашкова неслась со скоростью не менее 142 км/час, поэтому выжить в той страшной аварии у женщин не было никаких шансов. Это в судебном заседании 16 ноября подтвердил эксперт-автотехник ЭКЦ МВД Карелии Илья Чехонин. Он подробно разъяснил методику проведенной автотехнической экспертизы, ответил на вопросы адвоката подсудимого Константина Кощеева. Главный вывод, который в суде озвучил эксперт: при такой скорости не менее 142 км/час предотвратить наезд на пешеходов у Гашкова возможности не было.

Напомним, что на одном из предыдущих судебных заседаний 16 июля Артем Гашков признал, что за рулем был он, но заявил, что тогда он ехал со скоростью примерно 80 км/час. Однако факт, что автомобиль подсудимого двигался со скоростью свыше 100 км/час, суду 16 июля подтвердил и свидетель, водитель Иван Москалев, в ту ночь пропустивший переходивших улицу Шотмана женщин.

В судебном заседании 16 ноября суд также выслушал и падчерицу Гашкова — Анастасию, сообщившую, что автомобиль Volkswagen Touareg принадлежит ей. На этом заседание суда закончилось и следующее запланировано только на 11 января будущего года.

Как мы ранее сообщали, проводившее следствие СУ МВД Карелии обвиняет Гашкова по ст. 264 ч.6 УК России «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия». Уголовное наказание в данном случае — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним также, что родные погибших женщин попросили суд взыскать с Артема Гашкова по миллиону рублей.