«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

«Динамо-Карелия» уступило «АКМ-Новомосковск» в выездном матче.

Очередная игра в рамках регулярного чемпионата МХЛ прошла 28 декабря в Новомосковском ледовом дворце. Хозяева льда «АКМ-Новомосковск» представляли «серебряный» дивизион конференции «Восток», «динамовцы» — «серебряный» дивизион Запада. Обе команды занимают одни из последних строчек турнирной таблицы. Одержав шесть побед в 25 матчах, в активе у хозяев льда было 14 очков, у нашей команды — 13.

Стартовый отрезок вели хозяева льда, однако они не смогли реализовать многочисленные броски в створ (20-6) и ушли на перерыв без гола. Во втором периоде »академики» подтянули реализацию и забили дважды. В заключительном периоде »динамовцы» завладели инициативой, но в холостую провели большинство, втрое перебросали соперника в створ (12-4), но не забили. 2:0 — счет матча в пользу хозяев. «Динамо-Карелия» уступило в пятом матче подряд. Игру прокомментировал тренер Дмитрий Крамаренко.

— Плохо входили в игру, в связи с тем, что добирались сутки на автобусе и пропустили тренировку. Плохой первый период получился. Пропустили необязательные голы во втором периоде. Хотя вратарь Андрей Филиппов спасал где-то. У нас были голевые моменты. С «нулем» голов игры не выигрываются. У нас два выхода «в ноль» было. В одном из которых мы столкнулись, упали, даже не доехали. Это был чистый выход «в ноль». Но человек просто спотыкается у нас. Не хватило забитых голов для положительного результата. Пропустили гол в меньшинстве и пропустили гол от синей линии с рикошетом. Проиграли игру. Не реализовали два большинства, которые у нас были. Шансы были, но мы ими не воспользовались. И 6-го полевого мы выпустили за 4 минуты до конца матча, не сдавались. Не хватило напора на ворота, игры на пятаке, трудовых голов. Из голевых моментов, где мы выходим «3 в 2», соперник без клюшки. Там у нас плохая реализация моментов. Плохая игра в нападении, — отметил тренер.

Следующая игра пройдет в Альметьевске. 1 декабря «Динамо-Карелия» сыграет с МХК «Спутник Ал». Это команда «серебряного дивизиона» конференции «Восток». После 11 побед она занимает 5 строчку турнирной таблицы. Наша команда сейчас предпоследняя в своем дивизионе западной конференции.

Напомним, ранее «Спартак» с минимальным перевесом победил «Динамо-Карелию» в Кондопоге.