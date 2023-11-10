Реклама

В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
10.11.2023 16:40
Оксана Шаманская: «Благотворительность объединяет людей»
Сегодня 12:00

«Шансы всегда есть», — еще два кандидата в мэры Петрозаводска представили свои программы

Новости. Общество
12:58, 13 Ноября 2023
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Перед конкурсной комиссией в администрации выступили Андрей Малафеев и Александр Паккуев, претендующие на пост главы города.

Сегодня, 13 ноября, в администрации Петрозаводска состоялись собеседования с кандидатами на должность Главы петрозаводского городского округа.

Свои программы комиссии презентовали два кандидата — Андрей Малафеев и Александр Паккуев. Оба претендента на должность главы Петрозаводска уже оформили необходимые документы, и теперь специальной комиссии в составе восьми человек необходимо выбрать не менее двух кандидатур, представив их для голосования на ноябрьской сессии Петросовета.

Андрей Малафеев — отставной офицер полиции, а ныне индивидуальный предприниматель, первым передал документы в администрацию города. Сегодня же он представлял свое видение развития карельской столицы.

«Город должен начать зарабатывать. Надеюсь, в комиссии оценят создание муниципальных предприятий — не МУПов, а акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, с вовлечением муниципального имущества, либо в качестве доли в уставном капитале. И в итоге город должен начинать зарабатывать сам, а не просто тратить», — рассказал «Столице на Онего» Андрей Малафеев.

Кандидат отметил и основные проблемы города — транспорт, мусор, детское питание, освещение — по последнему у карельской столицы накопился серьезный долг перед энергетиками.

«Шансы всегда есть, — оценил Андрей Малафеев вероятность своего избрания. — проблем не боюсь. Готов».

По основным городским проблемам прошел и второй кандидат, выступавший сегодня перед комиссией — Александр Паккуев.

«Уборка снега, уборка мусора, ТКО, полчища крыс, освещение, городские площадки, пляжи — все основывается на обращениях горожан. Должна продолжаться и транспортная реформа. Пользоваться такими ПАЗиками — мне кажется, это неуважение к гражданам», — рассказал претендент на должность главы Петрозаводска.

Александр Паккуев — самый молодой кандидат, член фракции ЛДПР, 38-летний уроженец Беломорского района. В настоящий момент является зампредседателя парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Цифровизация городского пространства. Программа „Умный город“ была анонсирована в 2019 году, но в целом, как я понимаю, работает не совсем так, как нужно. По программе „Умный транспорт“ мы можем отслеживать лишь троллейбусы, но далеко не все автобусы, „Активный гражданин“ у нас тоже не работает в полную меру, как может работать. Ну и в целом по программе — я считаю, что должна быть открытость администрации перед гражданами. Власть должна слушать инициативы жителей города», — рассказал нашему изданию об основных акцентах своей программы кандидат.

Сам Александр Паккуев свои шансы стать главой Петрозаводска рассматривает как «50 на 50».

Напомним, в ближайшие несколько дней комиссия, в которую входят депутаты Галина Васильева, Павел Петров, Александр Ханцевич и председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко от горсовета, и премьер-министр республики Александр Чепик, депутат республиканского парламента Илья Раковский, член Общественной палаты Илья Герасев и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева от главы Карелии, рассмотрит всех кандидатов на пост главы Петрозаводска. Уже прошли собеседование Инна Колыхматова, Сергей Дьяконов, Андрей Малафеев и Александр Паккуев. Перед комиссией еще выступят Павел Сандберг, Алексей Таранов, Артем Тимошенко и Сергей Ярлыков. По итогам собеседования комиссия отберет не менее двух кандидатов, которых и представит для голосования на сессии Петросовета 24 ноября, где выберут главу города.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2023, 00:10
Дизайнер назвала худшие цвета для интерьера квартиры
10.11.2023, 18:40
На Земле вскоре начнется новая магнитная буря
07.11.2023, 00:10
Ученые рассказали о сильнейшей магнитной буре, которая бушует на планете
10.11.2023, 22:00
Эксперт объяснила, в чем заключается польза клопов
08.11.2023, 20:30
Цены на подержанные автомобили в России достигли рекорда
08.11.2023, 09:50
В центре старейшего города Карельского перешейка появились баррикады и люди с украинскими флагами

Чтиво

03.11.2023 10:34
Частная жизнь
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
Равнодушие – самая страшная болезнь современного мира. В запущенной форме не лечится, губит всё вокруг. Равнодушие сродни подлости. Оно никогда не отзовётся на чужую боль. Разные судьбы, разные жизни, одинаковые мечты и безграничная вера в завтрашний день. Разговор о страшном, но очень важном в нашем материале.
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.