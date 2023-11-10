«Шансы всегда есть», — еще два кандидата в мэры Петрозаводска представили свои программы

Перед конкурсной комиссией в администрации выступили Андрей Малафеев и Александр Паккуев, претендующие на пост главы города.

Сегодня, 13 ноября, в администрации Петрозаводска состоялись собеседования с кандидатами на должность Главы петрозаводского городского округа.

Свои программы комиссии презентовали два кандидата — Андрей Малафеев и Александр Паккуев. Оба претендента на должность главы Петрозаводска уже оформили необходимые документы, и теперь специальной комиссии в составе восьми человек необходимо выбрать не менее двух кандидатур, представив их для голосования на ноябрьской сессии Петросовета.

Андрей Малафеев — отставной офицер полиции, а ныне индивидуальный предприниматель, первым передал документы в администрацию города. Сегодня же он представлял свое видение развития карельской столицы.

«Город должен начать зарабатывать. Надеюсь, в комиссии оценят создание муниципальных предприятий — не МУПов, а акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, с вовлечением муниципального имущества, либо в качестве доли в уставном капитале. И в итоге город должен начинать зарабатывать сам, а не просто тратить», — рассказал «Столице на Онего» Андрей Малафеев.

Кандидат отметил и основные проблемы города — транспорт, мусор, детское питание, освещение — по последнему у карельской столицы накопился серьезный долг перед энергетиками.

«Шансы всегда есть, — оценил Андрей Малафеев вероятность своего избрания. — проблем не боюсь. Готов».

По основным городским проблемам прошел и второй кандидат, выступавший сегодня перед комиссией — Александр Паккуев.

«Уборка снега, уборка мусора, ТКО, полчища крыс, освещение, городские площадки, пляжи — все основывается на обращениях горожан. Должна продолжаться и транспортная реформа. Пользоваться такими ПАЗиками — мне кажется, это неуважение к гражданам», — рассказал претендент на должность главы Петрозаводска.

Александр Паккуев — самый молодой кандидат, член фракции ЛДПР, 38-летний уроженец Беломорского района. В настоящий момент является зампредседателя парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Цифровизация городского пространства. Программа „Умный город“ была анонсирована в 2019 году, но в целом, как я понимаю, работает не совсем так, как нужно. По программе „Умный транспорт“ мы можем отслеживать лишь троллейбусы, но далеко не все автобусы, „Активный гражданин“ у нас тоже не работает в полную меру, как может работать. Ну и в целом по программе — я считаю, что должна быть открытость администрации перед гражданами. Власть должна слушать инициативы жителей города», — рассказал нашему изданию об основных акцентах своей программы кандидат.

Сам Александр Паккуев свои шансы стать главой Петрозаводска рассматривает как «50 на 50».

Напомним, в ближайшие несколько дней комиссия, в которую входят депутаты Галина Васильева, Павел Петров, Александр Ханцевич и председатель Совета ветеранов Карелии Николай Черненко от горсовета, и премьер-министр республики Александр Чепик, депутат республиканского парламента Илья Раковский, член Общественной палаты Илья Герасев и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева от главы Карелии, рассмотрит всех кандидатов на пост главы Петрозаводска. Уже прошли собеседование Инна Колыхматова, Сергей Дьяконов, Андрей Малафеев и Александр Паккуев. Перед комиссией еще выступят Павел Сандберг, Алексей Таранов, Артем Тимошенко и Сергей Ярлыков. По итогам собеседования комиссия отберет не менее двух кандидатов, которых и представит для голосования на сессии Петросовета 24 ноября, где выберут главу города.