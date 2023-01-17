Шарики цвета хаки получили водители Петрозаводска (ФОТО)

В ГИБДД Петрозаводска провели акцию в преддверии Дня защитника Отечества.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали об акции, проведенной накануне Дня защитника Отечества.

Прекрасные сотрудницы поздравили мужчин-водителей с праздником, пожелали хорошего настроения и безопасных дорог, и также напомнили о соблюдении ПДД и внимательности при управлении автомобилями.

Кроме того, каждому был вручен сувенир от ГИБДД — небольшой надувной шар цвета хаки.

Как отметили в ГИБДД, мужчины были приятно удивлены.