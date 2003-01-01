Шеф-повар из Петрозаводска занял три призовых места в международном конкурсе

Владимир Тероев достойно представил Карелию в Чемпионате открытой кухни среди шеф-поваров в Дюрсо.

Нашу республику в конкурсе, который собрал более 100 участников из 25 стран мира, представил только Владимир, шеф-повар ресторана «Фрегат».

И не ударил в борщ лицом. Как рассказывает паблик «Республика Карелия», наш земляк успешно выступил сразу в нескольких номинациях. У него второе место в номинации «Говядина», третье место в номинации «Рыба» и второе место в командном зачете, где он выступал вместе с командой из Мурманска.

— Всего час давали на приготовление двух блюд: одного для жюри и одного для гостей фестиваля. Привозить с собой подготовленные продукты было нельзя. Оценивали не только уровень готовки, но и то, как повар обращается с продуктами и как следит за пространством, где он готовит, — рассказал Владимир Тероев.Готовил наш земляк блюда карельской кухни. В номинации «Говядина» приготовил медальоны с грибами и брусничным соусом, а в номинации «Рыба» — запеченного лосося с йогуртовым соусом и печеным перцем.