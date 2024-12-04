«Шел шестой день декабря»: жители Костомукши соорудили снеговика из капусты

Необычный снеговик украсил одну из улиц города.

Жители Костомукши сделали снеговика из капусты. Фото опубликовали в паблике АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША.

«Шел 6-й день декабря. Пока других вариантов нет…», — написали авторы поста.

Ранее сообщали о том, что жители Кондопоги запечатлели необычного уборщица снега. Костомукшане ранее также делились фотографией одноглазого снеговика в перчатках и бабушкиной шали.