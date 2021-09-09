Шелковый бумажник, сарафан крестьянки и другие уникальные предметы покажут в Нацмузее Карелии

Национальный музей республики продемонстрирует предметы из уникальной коллекции.

14 сентября в Национальном музее Республики Карелия состоится пресс-показ предметов из первой коллекции, который приурочен к 150-летнему юбилею старейшего на Северо-Западе музея. Об этом информирует Нацмузей.

«На пресс-показе будут представлены предметы губернского музея, чудом сохранившиеся в первые годы Советской власти, пережившие период оккупации и эвакуации 1941–1944 годов. Например, шелковый бумажник, переданный в музей губернатором Григорием Григорьевым в отдел старообрядчества; красный суконный матурник (сарафан) крестьянок Каргопольского уезда XVII века; пряничная доска старообрядцев конца XVII века; модель сельскохозяйственного орудия — бороны рамочной, которая использовалась для очистки вспаханной почвы от сорняков, корней (XIX в.) и др.», — говорится в пресс-релизе.

К этому событию в музее приурочена выставка «Первые предметы».

Экспонаты «первой коллекции» представлены не только на временной выставке — ее предметы активно используются в постоянной экспозиции Нацмузея, где они отмечены специальными этикетками.

Ранее сообщалось, что фото бобра из заповедника Карелии попало на выставку в Москве.